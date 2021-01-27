От «чеснока» 1812 года до разгрузочного жилета - военная коллекция Павла Дроздова

12:42, 27 января 2021, ПАИ

В коллекции псковича Павла Дроздова более 800 экспонатов. В их числе – пушка времен Петра I, уникальный пятилаповый якорь, который удерживал наплавной Ольгинский мост, и даже умывальник генерала Белой армии Станислава Булак-Балаховича. Псковское агентство информации предлагает вам познакомиться с необычной коллекцией, которая уже по праву считается музеем.

В Музее армии и флота, который располагается сегодня в частном доме в Корытове, интересно всем: от дошколят до пенсионеров. Младшее поколение привлекает возможность потрогать, пощупать и понять, как работает практически любой экспонат. Впечатления взрослых отражены в книге почетных гостей. На сегодняшний день благодарности в ней занимают уже более ста тридцати страниц.

По морям, по волнам…

Музей армии и флота начинается сразу за калиткой. Прямо у входа в дом установлен самый большой экспонат - пограничный катер.

«Пограничный катер появился у меня летом прошлого года. Сейчас он уже очищен и покрашен. Для посетителей, особенно детей, интересен тем, что на катер можно подняться и посмотреть, в каких условиях несут службу по охране водных рубежей наши морские пограничники. Можно посидеть за штурвалом, почувствовать себя командиром корабля. После подключения электричества катер будет «раскачиваться», будто плывет по воде», - поясняет Павел Иванович.

Здесь, во дворе, расположились и некоторые другие экспонаты музея: винты от морских буксиров и якоря. В их числе - якоря Матросова, Холла и еще очень редкий пятилаповый якорь-кошка. Ему не менее 150 лет. Именно такие якоря удерживали Ольгинский плавучий мост, который был предшественником металлического и современного - бетонного - сооружения.

Если бы стол мог говорить

Среди других экспонатов музея бросается в глаза внушительных размеров деревянный стол. Как выяснилось, четырехметровое дубовое изделие было привезено в Псков фашистскими оккупантами в 1942 году. Его изготовили в Германии, о чем свидетельствует специальная отметка. Стол оказался настолько качественным и удобным, что от него решили не избавляться в Доме Советов и в послевоенное время.

«Все важные совещания руководства Псковской области проходили именно за этим столом, поэтому я очень обрадовался, когда примерно три года назад увидел его в холле левого крыла здания на улице Некрасова. После длительных переговоров с администрацией Михаила Ведерникова мне разрешили забрать стол в музей», - рассказывает Павел Дроздов.

Сейчас исторический стол сам стал выставочной площадкой для некоторых экспонатов музея. На нем, в частности, разместились приборы штурмана: транспортир, ветросчет, логарифмическая линейка, карта звездного неба, параллельные линейки и готовальня.

«А вот это - секстан - навигационный измерительный инструмент, который используется для определения географических координат. Он был выпущен еще в 40-50-х года 20 века, но офицеров российского ВМФ до сих пор учат обращаться с ним. Спутник, с помощью которого работает тот же ГЛОНАСС, может сломаться, его может уничтожить потенциальный противник, а солнце, луна и звезды не денутся никуда», - поясняет наш гид.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









































































Заряжай!

Невозможно остаться равнодушным после знакомства с небольшой пушечкой времен Петра I.

- Все деревянные части лафета восстановлены, а вот ствол - оригинальный, отлит из чугуна, вероятно, в XVIII веке. В соответствии с градацией калибра пушек, введенной Петром I, она относится к самым маленьким – двухдюймовым», - поясняет Павел Дроздов.

К слову, пушечка до сих пор пребывает в исправном состоянии и может стрелять. Надо лишь засыпать в ствол порох, установить пыж, поднести огонь и….

Здесь же в музее находится единственный в нашем городе бюст Петра I скульптора Сергея Астафьева. Торжественное открытие его состоялось 9 июня 2019 года, аккурат в очередную годовщину дня рождения первого российского императора. Любопытно, что по стечению обстоятельств именно в этот день в музей заглянула семейная пара из города Заандема, куда состоялась первая голландская поездка Петра I.

«Мина» для конницы

«Обратите внимание на эту металлическую конструкцию. Я назвал ее «миной 1812 года». Как не бросишь конструкцию на землю, сверху окажется шип с заостренным концом. А если разбросать в траве, то лошадь не заметит «сюрприз» и обязательно повредит ноги. Так с помощью такой безобидной, на первый взгляд, «игрушки» останавливали продвижение целой конницы. В народе ее называли «чесноком», - прокомментировал коллекционер.

К слову, этому изобретению человечества уже не одно столетие. Впервые оно появилось на Востоке и предназначалось отнюдь не для борьбы с конницей.

Еще один удивительный экспонат в коллекции Павла Дроздова - это медный умывальник. Оказалось, что умывальник этот был привезен в деревню Солоново, что под Псковом, с русско-японской войны 1905 года. Его первый владелец, насколько удалось выяснить, Степан Савин.

В 1918 году в Солоново разместилась штаб-квартира генерала Белой армии Станислава Булак-Балаховича. Он занимал два дома и наверняка пользовался этим умывальником.

Страшное оружие

С гордостью показывает Павел Дроздов еще один раритет в своей коллекции - станковый пулемет максим. В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн максим считался страшным оружием, поскольку пойти против него в атаку всегда означало верную смерть. Справиться с пулеметным расчетом мог только миномет, артиллерия либо снайпер, пославший пулю точно через смотровую щель.

«Мой отец, Иван Дроздов прошел Великую Отечественную войну от Выборга до Эльбы. Чудом избежал смерти на Карельском перешейке. Отец тогда был командиром пулеметного расчета. Снайпер намеревался послать пулю точно в смотровую щель, но, по-видимому, все же немного ошибся. Разрывная пуля ударилась о прицельную планку, и в лицо отца полетели уже осколки. Когда это произошло, он упал на землю и услышал, как по цепи начали передавать: «Дроздова убили!» В медсанбате осколки постарались вытащить, и через два дня отца снова направили на передовую. Но два осколка – на носу и веке – врачи вытащить не смогли. Отец так и унес их с собой в могилу», - вспоминает владелец музея.

Коллекционер по наследству

Сегодня в Музее армии и флота Павла Дроздова есть экспонаты времен Отечественной войны 1812 года, Первой мировой, гражданской, советско-финской, Великой Отечественной войн, а также вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне. Однако основателем уникальной коллекции он все-таки считает не себя, а отца. Конечно, Иван Дроздов такой цели не ставил, а просто старался сохранить для своих детей и внуков предметы, имеющие отношение к российским армии и флоту: оружие, награды, уникальные документы.

Уникальная коллекция Павла Дроздова пополняется и сейчас. Что-то отдают друзья, вышедшие в отставку, другие экспонаты он приобретает сам.

«Я всегда с особой радостью встречаю в музее детей и подростков. Можно часами рассказывать об испытаниях, через которые прошли их деды на фронтах Великой Отечественной войны, но лучше хотя бы раз показать им пробитый пулями медный котелок, печку-буржуйку, настоящие кирзовые сапоги и портянки. Думаю, что прежними они из музея уже не уйдут! А взрослым интересно будет увидеть знаменитую «трехболтовку» – снаряжение для погружения под воду, саперные лопатки (от царских времен до лопатки, побывавшей с ее владельцем в Афганистане, и лопатки солдата бундесвера), разгрузочный жилет, принадлежавший заместителю командира псковского СОБРа Вячеславу Николаевичу Коркину, модели кораблей и подводных лодок. Кстати, вы знаете, что эту, одну из самых некогда секретных частей блока управления подводной лодки 641-го проекта, изготавливали на Псковском заводе радиодеталей?» - завершает нашу экскурсию по своей коллекции Павел Дроздов.