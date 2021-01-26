Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской
Руководитель проекта «Футбол – объединяет всех» автономной некоммерческой организации ФК «Луки-Энергия» Мария Поповская стала гостьей ПАИ-live.
Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 636 286,7 рубля.
О возрождении традиции футбольных чемпионатов среди трудовых коллективов и об исследовании актуальности совместных занятий спортом в эфире ПАИ-live рассказывает Мария Поповская.