0
18:02
Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской
11:35
Для спортсменов из Псковской области разработали собственную форму
23:47
Взрослые разряды по лыжам получили гимназисты Переслегинской гимназии в Псковской области
13:13
Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
21:41
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
20:33
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
15:45
Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области
Еще новости
Спорт

Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской

Руководитель проекта «Футбол – объединяет всех» автономной некоммерческой организации ФК «Луки-Энергия» Мария Поповская стала гостьей ПАИ-live.

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 636 286,7 рубля.

О возрождении традиции футбольных чемпионатов среди трудовых коллективов и об исследовании актуальности совместных занятий спортом в эфире ПАИ-live рассказывает Мария Поповская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской Специфика ТОСов зависит от района – Елена Тимашова В Псковской области финансирование конкурсов проектов ТОСов выросло почти в семь раз 124 ТОСа появилось в Псковской области за три года ТОС как паровоз — ПАИ-live с Еленой Тимашовой Филиал псковского хип-хоп-центра «Хоть отбавляй» открылся в Острове Более 400 воспитанников занимаются в псковском хип-хоп-центре «Хоть отбавляй» Оторваться от земли - «Хоть отбавляй» на ПАИ-live О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской
26 января 2021
Футбол для работников предприятий – ПАИ-live с Марией Поповской
Для спортсменов из Псковской области разработали собственную форму
21 января 2021
Для спортсменов из Псковской области разработали собственную форму
Взрослые разряды по лыжам получили гимназисты Переслегинской гимназии в Псковской области
20 января 2021
Взрослые разряды по лыжам получили гимназисты Переслегинской гимназии в Псковской области
Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
19 января 2021
Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
16 января 2021
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
15 января 2021
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области
15 января 2021
Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области
Песню «Катюша» предложили включить на Олимпиаде вместо гимна России
15 января 2021
Песню «Катюша» предложили включить на Олимпиаде вместо гимна России

Идет загрузка...