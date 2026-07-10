Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» сыграет в Калининграде против «Балтики» в рамках ЮФЛ ЦСЗ

Юношеская команда футбольного клуба «Псков» прибыла в Калининград для участия в матче 11‑го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ Центр–Северо‑Запад). Завтра, 11 июля, псковичи встретятся с местной «Балтикой» на стадионе «Балтика», сообщили представители клуба.

Скриншот с сайте ФК «Псков»

Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Перед предстоящей игрой турнирное положение команд выглядит следующим образом: «Балтика» занимает третью строчку с 19 очками, ФК «Псков» располагается на шестом месте, имея в активе 12 очков. В матче первого круга псковская команда уступила сопернику со счётом 0:3 – теперь футболисты намерены взять реванш.

Прогноз погоды на день матча – около +17 °C. Игру можно будет посмотреть в трансляции. Опасные моменты и голы опубликуют в официальном канале команды в мессенджере MAX.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 июля 2026

ФК «Псков» сыграет в Калининграде против «Балтики» в рамках ЮФЛ ЦСЗ
10 июля 2026

Андрей Маковский: Решение МОК по Олимпийскому комитету России – первый шаг к возвращению, но путь будет долгим
10 июля 2026

Псковские ветераны СВО участвуют в Кубке России по практической стрельбе
09 июля 2026

Великолукский боец Шамилов: Я допустил ошибку, которая чуть не стоила мне победы
09 июля 2026

Великолукский боец Шамилов ответил, насколько близок к титульному поединку в ACA
09 июля 2026

«Слабое и нелепое оправдание»: великолукский боец Шамилов ответил секунданту Арышева
09 июля 2026

Руслан Шамилов: Поддержка болельщиков – это дополнительная энергия в бою
09 июля 2026

Движение ограничат в Пушкиногорском районе для проведения велогонки 11 июля

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...