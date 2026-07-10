ФК «Псков» сыграет в Калининграде против «Балтики» в рамках ЮФЛ ЦСЗ

18:52, 10 июля 2026, ПАИ

Юношеская команда футбольного клуба «Псков» прибыла в Калининград для участия в матче 11‑го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ Центр–Северо‑Запад). Завтра, 11 июля, псковичи встретятся с местной «Балтикой» на стадионе «Балтика», сообщили представители клуба.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Перед предстоящей игрой турнирное положение команд выглядит следующим образом: «Балтика» занимает третью строчку с 19 очками, ФК «Псков» располагается на шестом месте, имея в активе 12 очков. В матче первого круга псковская команда уступила сопернику со счётом 0:3 – теперь футболисты намерены взять реванш.

Прогноз погоды на день матча – около +17 °C. Игру можно будет посмотреть в трансляции. Опасные моменты и голы опубликуют в официальном канале команды в мессенджере MAX.