Псковские стрелки завоевали места в рамках II этапа Кубка России по практической стрельбе в Курске

13:22, 11 июля 2026, ПАИ

С 10 по 12 июля в Курске проходит второй этап Кубка России по практической стрельбе – в его рамках состоялись соревнования «Стальной характер». Псковскую область на турнире представляли 17 человек: в команду вошли не только спортсмены Федерации практической стрельбы региона, но и ветераны. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

По итогам состязаний представители Псковской области заняли призовые места во всех ключевых номинациях. В личном зачёте псковичи взяли золото и серебро: первое место – у Артёма Стозия, второе – у Дениса Александрова.

В дисциплине «дуэльная стрельба» спортсмены из Псковской области полностью заняли пьедестал: золото – Артём Стозий, серебро – Александр Корушкин, бронза – Георгий Кисленко.

Высоких результатов команда добилась и в командном зачёте: «Псковская Сталь 2» завоевала первое место, а «Псковская сталь 1» – второе.

Губернатор Михаил Ведерников поздравил победителей, призёров и тренеров, а спортсменам Федерации практической стрельбы Псковской области пожелал удачи на будущих турнирах.

Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве подписали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева и председатель Федерации практической стрельбы Псковской области Валерий Емцев.