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Спорт

В Опочке стартовал 10‑й этап Кубка России по ралли «900 Озёр»

На Советской площади в Опочке дан старт 10‑му этапу Кубка России по ралли «900 Озёр». Об этом сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Старт ралли
    Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
  • Старт ралли
    Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
  • Старт ралли
    Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»

В торжественной церемонии открытия приняла участие врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова. Вместе с главой округа она поприветствовала участников соревнований и пожелала им безупречной слаженности в экипаже, хладнокровия на сложных участках трассы и уверенности в каждом манёвре.

За победу в гонке поборются 58 экипажей – такой состав делает состязания настоящим спортивным праздником. Ралли требует от пилотов не только высокой скорости, но и точного расчёта, выдержки, а также умения принимать решения в доли секунды.

«Ралли – это не только скорость, но и расчёт, выдержка, умение принимать решения в доли секунды. Пусть удача сопутствует тем, кто сумеет совладать с нервами и пройти дистанцию достойно. Пусть трасса будет честной, а борьба – красивой. Удачи всем экипажам!» – отметил Юрий Ильин.

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