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Тренировки и соревнования по футболу организуют для трудовых коллективов в Великих Луках

Тренировки и соревнования по футболу организуют для трудовых коллективов в Великих Луках в рамках проекта «Футбол – объединяет всех» автономной некоммерческой организации ФК «Луки-Энергия». Об этом руководитель проекта Мария Поповская рассказала в эфире ПАИ-live 26 января.

«Наш социальный проект «Футбол – объединяет всех» направлен на приобщение работников трудовых коллективов к регулярным занятиям физической культурой через занятия футболом и проведение соревнований», – отметила гостья эфира.

По её словам, на участие в проекте подано 12 заявок, таким образом, проект уже как минимум охватывает более 120 человек. «И это только непосредственно на участие в соревнованиях, – подчеркнула Мария Поповская. – Но мы прекрасно знаем, чтобы подготовиться к соревнованиям, необходимо регулярно тренироваться. Поэтому в рамках проекта для представителей трудовых коллективов будут организованы регулярные тренировочные занятия – примерно два раза в неделю. На них смогут ходить все желающие с предприятий, а участвовать в соревнованиях будут сильнейшие от трудовых коллективов».

Реализация проекта планируется с 1 марта и до 31 октября. «Первый месяц – организационный, будет закуплено необходимое оборудование, инвентарь для проведения тренировок, организованы сборы представителей команд. С апреля начнутся тренировки, а уже с середины апреля соревнования – чемпионат, который растянется до конца октября», – рассказала Мария Поповская.

Мероприятие будет проходить в центре Великих Лук на острове Дятлинка, поэтому любой желающий сможет прийти и посмотреть тренировки, а также соревнования.

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 636 286,7 рубля.

«Для нашей организации это первый грант, который мы выиграли. И это вообще наша первая попытка поучаствовать в социальном проекте. Мы планируем и в дальнейшем продолжить реализацию проекта. Но сейчас наша задача – посмотреть вовлечённость предприятий в данный проект и вовлечённость самих участников», – заключила Мария Поповская.

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