Лазертаг официально признали видом спорта в России

11:22, 21 октября 2026, ПАИ

Министерство спорта РФ официально признало лазертаг видом спорта. Федерация лазерного боя России успешно прошла государственную аккредитацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минспорте отметили, что это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: турниры по лазертагу теперь получают официальный статус, а сам вид спорта становится полноценной частью спортивной семьи страны. В ведомстве подчеркнули, что Федерация лазерного боя прошла аккредитацию, что подтверждает соответствие требованиям для официального признания.

После включения лазертага в реестр видов спорта его нормативы внесены в Единую всероссийскую спортивную классификацию. Это позволит участникам системно подтверждать мастерство и получать официальные разряды. Соревнования будут проводиться по регламентированным правилам, а судьи – проходить обязательную аккредитацию.