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Спорт

Гимнасты сборной России завоевали серебро ЧМ в командном многоборье и отобрались на Олимпиаду-2028

Российские гимнасты стали вторыми в командном многоборье на чемпионате мира, который проходит в Роттердаме. В сумме команда России набрала 250,329 балла, пишет ТАСС.

Фото: Федерация гимнастики России

Этот результат позволил сборной России завоевать лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Российские гимнасты стали первыми из отечественных спортсменов, кто отобрался на эти Игры.

Победу в командном многоборье одержала сборная Японии. Бронза – у команды Китая.

Чемпионат мира в Нидерландах завершится 25 октября.

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