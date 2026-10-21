Гимнасты сборной России завоевали серебро ЧМ в командном многоборье и отобрались на Олимпиаду-2028

10:02, 21 октября 2026, ПАИ

Российские гимнасты стали вторыми в командном многоборье на чемпионате мира, который проходит в Роттердаме. В сумме команда России набрала 250,329 балла, пишет ТАСС.

Этот результат позволил сборной России завоевать лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Российские гимнасты стали первыми из отечественных спортсменов, кто отобрался на эти Игры.

Победу в командном многоборье одержала сборная Японии. Бронза – у команды Китая.

Чемпионат мира в Нидерландах завершится 25 октября.