Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске

Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали пять медалей на международных соревнованиях по спортивной аэробике «Аэроосень», которые прошли в Минске с 16 по 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
    Фото: спортшкола «Бригантина»

В турнире приняли участие спортсмены из трёх городов Белоруссии и восьми городов России.

Золото в категории «Трио 6–8 лет» завоевали Тая Игошкина, Дарья Меликидзе и Виктория Мартынова. Серебряные медали получили Тая Игошкина («солистки»), Виктория Мартынова («солистки»), Татьяна Тебнева, Софья Левина и Вероника Мартынова («трио»), а также команда в танцевальной гимнастике 9–11 лет в составе Юлии Ерохиной, Софьи Левиной, Вероники Мартыновой, Татьяны Тебневой, Яны Колесниковой, Дарьи Жбановой, Вероники Громовой и Анны Артамоновой.

К соревнованиям спортсменок подготовили тренеры Инна Мартынова и Виктория Кичигина.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

21 октября 2026

Кикбоксёры из Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
21 октября 2026

Кудоисты Псковской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
21 октября 2026

Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске
21 октября 2026

Лазертаг официально признали видом спорта в России
21 октября 2026

Гимнасты сборной России завоевали серебро ЧМ в командном многоборье и отобрались на Олимпиаду-2028
21 октября 2026

Российский спортивный фонд профинансирует строительство Центра адаптивной физкультуры в Псковской области
20 октября 2026

Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
19 октября 2026

Юные спортсмены из Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...