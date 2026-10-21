Псковички завоевали пять медалей на международном турнире по спортивной аэробике в Минске

11:35, 21 октября 2026, ПАИ

Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали пять медалей на международных соревнованиях по спортивной аэробике «Аэроосень», которые прошли в Минске с 16 по 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»

















В турнире приняли участие спортсмены из трёх городов Белоруссии и восьми городов России.

Золото в категории «Трио 6–8 лет» завоевали Тая Игошкина, Дарья Меликидзе и Виктория Мартынова. Серебряные медали получили Тая Игошкина («солистки»), Виктория Мартынова («солистки»), Татьяна Тебнева, Софья Левина и Вероника Мартынова («трио»), а также команда в танцевальной гимнастике 9–11 лет в составе Юлии Ерохиной, Софьи Левиной, Вероники Мартыновой, Татьяны Тебневой, Яны Колесниковой, Дарьи Жбановой, Вероники Громовой и Анны Артамоновой.

К соревнованиям спортсменок подготовили тренеры Инна Мартынова и Виктория Кичигина.