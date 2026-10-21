Российский спортивный фонд профинансирует строительство Центра адаптивной физкультуры в Псковской области
О строительстве Центра адаптивной физической культуры и спорта в Пскове и Печорах доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
Работы начнутся уже в следующем году на средства Российского спортивного фонда. Фонд создан по поручению главы государства в прошлом году для дополнительной финансовой поддержки физической культуры и спорта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Кроме поддержки спортивных федераций, учреждений спорта, физкультурных инициатив, по отдельным поручениям президента фонд может финансировать и капитальное строительство. Одним из первых таких объектов будет псковский центр.
Ранее Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве центра во время рабочей встречи. «Строительство двух комплексов позволит создать необходимые условия для занятий спортом, реабилитации и поддержки ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Также сообщалось, что председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилёва высоко оценила работу Псковской области по поддержке ветеранов СВО.
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Российский спортивный фонд профинансирует строительство Центра адаптивной физкультуры в Псковской области
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