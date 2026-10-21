Кудоисты Псковской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
Спортсмены Псковской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по кудо «К2», которые прошли в Москве 17 и 18 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.
В турнире приняли участие более 450 спортсменов. Сборная Псковской области завоевала шесть медалей. Победителем в своей категории стал Дмитрий Рогов из великолукского спортивного клуба «Центурион». Серебро завоевали его одноклубники Арсений Филиппов и Алексей Лавров, а также Максим Гварамия из клуба Legion. Бронзовыми призёрами стали участники клуба «Скала» Андрей Савельев и Милана Ульченко. Ещё пять спортсменов заняли четвёртые места.
«Поздравляю тренеров и спортсменов с отличным результатом. Сборная продолжает подготовку к осенней аттестации, а также к чемпионату и первенству СЗФО», – отметил Илья Кучеров.
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