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Спорт

Кикбоксёры из Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве

Восемь медалей завоевали спортсмены из Псковской области на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу имени заслуженного тренера России Марка Мельцера, которые прошли в Москве с 14 по 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортивных школах региона.

  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»
  • Кикбоксёры Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве
    Фото: клуб «Отечество»

В турнире приняли участие 2 200 спортсменов из 61 региона страны. Великолукские кикбоксёры под руководством тренера Сергея Москалева завоевали четыре медали. Победителями стали Илья Семёнов и Александра Петраковцева. Серебро – у Владимира Финочко, бронза – у Елизаветы Шудневой. Александр Ефремов, Денис Березин и Вадим Зимин провели по два-три поединка и остановились в шаге от пьедестала.

  • Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» принесли в копилку региона четыре награды
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» принесли в копилку региона четыре награды
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» принесли в копилку региона четыре награды
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» принесли в копилку региона четыре награды
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» принесли в копилку региона четыре награды
    Фото: спортшкола «Мастер»

Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» под руководством Ивана Жаворонкова также принесли в копилку региона четыре награды. Арсений Павлов занял первое место в дисциплине К1. Ярослав Греков стал вторым в фулл-контакте. Бронзовые медали завоевали Арина Воронцова (фулл-контакт) и Артём Волков (К1). Всего в составе «Мастера» на турнире выступали 11 спортсменов.

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