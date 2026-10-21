Кикбоксёры из Псковской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях в Москве

13:40, 21 октября 2026, ПАИ

Восемь медалей завоевали спортсмены из Псковской области на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу имени заслуженного тренера России Марка Мельцера, которые прошли в Москве с 14 по 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортивных школах региона.



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»

















В турнире приняли участие 2 200 спортсменов из 61 региона страны. Великолукские кикбоксёры под руководством тренера Сергея Москалева завоевали четыре медали. Победителями стали Илья Семёнов и Александра Петраковцева. Серебро – у Владимира Финочко, бронза – у Елизаветы Шудневой. Александр Ефремов, Денис Березин и Вадим Зимин провели по два-три поединка и остановились в шаге от пьедестала.



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»









Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» под руководством Ивана Жаворонкова также принесли в копилку региона четыре награды. Арсений Павлов занял первое место в дисциплине К1. Ярослав Греков стал вторым в фулл-контакте. Бронзовые медали завоевали Арина Воронцова (фулл-контакт) и Артём Волков (К1). Всего в составе «Мастера» на турнире выступали 11 спортсменов.