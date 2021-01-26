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Общество

В ДТП у деревни Северик зажало в авто водителя

Водителя пришлось извлекать с помощью гидравлических инструментов. Фото ПАИ

 

ДТП произошло у деревни Северик Псковского района. Столкнулись два легковых автомобиля – Infiniti и Audi.
В результате ДТП водителя сильно зажало в автомобиле, спасателям пришлось извлекать пострадавшего  с помощью гидравлического инструмента. Женщина из Infiniti не пострадала. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, ДПС и спасательных служб. Подробности ДТП выясняются.

 

  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ
  • Столкновение автомобилей у деревни Северик
    Фото: ПАИ

 

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