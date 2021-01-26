В ДТП у деревни Северик зажало в авто водителя
ДТП произошло у деревни Северик Псковского района. Столкнулись два легковых автомобиля – Infiniti и Audi.
В результате ДТП водителя сильно зажало в автомобиле, спасателям пришлось извлекать пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. Женщина из Infiniti не пострадала. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, ДПС и спасательных служб. Подробности ДТП выясняются.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ