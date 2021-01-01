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20 лет прошло с героической гибели Александра Евстифеенкова

Александр Евстифеенков. 20 лет со дня героической гибели. Фото газета «Восход»

 

Сегодня, 26 января, исполнилось 20 лет со дня героической гибели Александра Евстифеенкова, участника боевых действий по ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе. Об этом пишет локнянская газета «Восход».

Александр Евстифеенков родился 17 июня 1981 года в деревне Денево Подберезинского сельского совета Локнянского района, закончил Подберезинскую среднюю школу 20 июня 1998 года, с 1 сентября 1998 года по 21 июня 1999 года обучался в Локнянском профессионально-техническом училище № 21, где получил профессию водителя автотранспортных средств категорий В и С. После окончания училища 15 декабря 1999 года был призван на военную службу и проходил её в воинской части внутренних войск МВД России.

С 27 июня 2000 года он находился в составе оперативной группы внутренних войск в Чеченской Республике, служил в четвёртой роте. Выполняя боевые задачи, в течение семи месяцев проявил себя мужественным стойким воином. Механик-водитель БТР.

«Водитель от Бога», – так отзывался об Александре командир пятой роты отдельной бригады особого назначения капитан Андрей Владимирович Сахаров.

В январе 2001 года, участвуя в очередной боевой операции, Александр получил тяжёлое ранение, которое оказалось для него смертельным.

Вот что рассказал о гибели Александра Евстифеенкова капитан Андрей Владимирович Сахаров: «Я его ротному даже завидовал, что повезло с таким парнем, ведь хочешь не хочешь– мотаться приходится везде. Район большой, опорные пункты разбросаны. В какие только переделки они не попадали и всегда вырвались благодаря сметке и умению Александра. Сами понимаете, хороший механик-водитель больше половины экипажа стоит. А тут из Курчалоя вышли, колонну сопровождали в сторону Белоречья… Фугас был управляемый. Усилен двумя 122 мм минами и танковым снарядом. Ранило всех: и кто в БТР был, и кто на броне, а Сашу – смертельно…»

Александр скончался 26 января 2001 года, похоронен 7 февраля 2001 года в братском захоронении в селе Подберезье Локнянского района. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, он награждён орденом Мужества посмертно. Решением Собрания депутатов Локнянского района № 144 от 19.02.01 улица Свободы в п. Локня, где перед уходом в армию жил А. С. Евстифеенков, была переименована в улицу Александра Евстифеенкова, состоялось открытие мемориальной доски, которую отныне может прочесть всякий: «Улица названа в честь участника боевых действий по ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе Александра Евстифеенкова 1981.17.VI. – 2001.26.01. Погиб при исполнении воинского долга».

Рядовой Евстифеенков своим подвигом продолжил ратные традиции воинов-локнянцев и достойно встал в строй рядом с Николаем Конощенковым и Николаем Свинцовым, войдя в бессмертие.

Сегодня Нина Степанова, глава Локнянского района, Татьяна Демидова, заместитель главы Локнянского района, и Евгений Смирнов, секретарь ТИК Локнянского района, возложили алые гвоздики к мемориальной доске погибшего воина.

 

Возложение цветов к мемориальной табличке. Фото газеты «Восход»

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