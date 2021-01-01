20 лет прошло с героической гибели Александра Евстифеенкова

20:02, 26 января 2021, ПАИ

Сегодня, 26 января, исполнилось 20 лет со дня героической гибели Александра Евстифеенкова, участника боевых действий по ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе. Об этом пишет локнянская газета «Восход».

Александр Евстифеенков родился 17 июня 1981 года в деревне Денево Подберезинского сельского совета Локнянского района, закончил Подберезинскую среднюю школу 20 июня 1998 года, с 1 сентября 1998 года по 21 июня 1999 года обучался в Локнянском профессионально-техническом училище № 21, где получил профессию водителя автотранспортных средств категорий В и С. После окончания училища 15 декабря 1999 года был призван на военную службу и проходил её в воинской части внутренних войск МВД России.

С 27 июня 2000 года он находился в составе оперативной группы внутренних войск в Чеченской Республике, служил в четвёртой роте. Выполняя боевые задачи, в течение семи месяцев проявил себя мужественным стойким воином. Механик-водитель БТР.

«Водитель от Бога», – так отзывался об Александре командир пятой роты отдельной бригады особого назначения капитан Андрей Владимирович Сахаров.

В январе 2001 года, участвуя в очередной боевой операции, Александр получил тяжёлое ранение, которое оказалось для него смертельным.

Вот что рассказал о гибели Александра Евстифеенкова капитан Андрей Владимирович Сахаров: «Я его ротному даже завидовал, что повезло с таким парнем, ведь хочешь не хочешь– мотаться приходится везде. Район большой, опорные пункты разбросаны. В какие только переделки они не попадали и всегда вырвались благодаря сметке и умению Александра. Сами понимаете, хороший механик-водитель больше половины экипажа стоит. А тут из Курчалоя вышли, колонну сопровождали в сторону Белоречья… Фугас был управляемый. Усилен двумя 122 мм минами и танковым снарядом. Ранило всех: и кто в БТР был, и кто на броне, а Сашу – смертельно…»

Александр скончался 26 января 2001 года, похоронен 7 февраля 2001 года в братском захоронении в селе Подберезье Локнянского района. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, он награждён орденом Мужества посмертно. Решением Собрания депутатов Локнянского района № 144 от 19.02.01 улица Свободы в п. Локня, где перед уходом в армию жил А. С. Евстифеенков, была переименована в улицу Александра Евстифеенкова, состоялось открытие мемориальной доски, которую отныне может прочесть всякий: «Улица названа в честь участника боевых действий по ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе Александра Евстифеенкова 1981.17.VI. – 2001.26.01. Погиб при исполнении воинского долга».

Рядовой Евстифеенков своим подвигом продолжил ратные традиции воинов-локнянцев и достойно встал в строй рядом с Николаем Конощенковым и Николаем Свинцовым, войдя в бессмертие.

Сегодня Нина Степанова, глава Локнянского района, Татьяна Демидова, заместитель главы Локнянского района, и Евгений Смирнов, секретарь ТИК Локнянского района, возложили алые гвоздики к мемориальной доске погибшего воина.