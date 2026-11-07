В России упростят аннулирование водительских прав при медицинских противопоказаниях

21:52, 07 ноября 2026, ПАИ

В России упрощают процедуру аннулирования водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний: процесс будет идти через «Госуслуги». Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, пишет НСН.

По словам эксперта, если при оказании любой медицинской помощи врач обнаружит у пациента противопоказания к вождению, медучреждение обязано передать эти сведения в базу данных. После этого водитель получит уведомление на портале «Госуслуги» о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование. На это даётся три месяца. Если автомобилист проигнорирует запрос, его права аннулируют, при этом сотрудники Госавтоинспекции не направляют водителей на освидетельствование.

Также Сергей Радько отметил, что точной статистики количества водителей с противопоказаниями нет, поэтому реальный масштаб применения этой меры пока неизвестен.