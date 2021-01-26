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Общество

Следственный комитет сообщил о расследовании 20 уголовных дел по итогам незаконных акций 23 января

Большинство уголовных дел проходят по статье Применение насилия в отношении представителя власти. Фото Кирилл Буньков / 4s-info.ru

 

Официальный представитель СК России Светлана Петренко по итогам оперативного совещания с председателем СК Александром Бастрыкиным сообщила журналистам, что в различных регионах России ведомство расследует 20 уголовных дел в отношении граждан, вышедших 23 января на несогласованные акции. Об этом сообщает ТАСС.

«Главе ведомства доложили о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении.

Петренко уточнила, что основная масса уголовных дел расследуется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследуемых дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений. Только в Москве по ст. 318 УК РФ возбуждено четыре уголовных дела. Задержаны два человека, один из них арестован.

Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.

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