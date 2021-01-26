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Общество

Более тысячи литров лекарственного препарата задержал Россельхознадзор в Псковской области

Россельхознадзор не пропустил 1 000 литров селькохозяйственного препарата

 

На российско-латвийском участке Государственной границы РФ в МАПП «Бурачки» в Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении ветеринарного контроля был запрещен ввоз 1152 литров лекарственного препарата «Тримесул 480С», предназначенного для сельскохозяйственных животных и птицы.

Продукция, произведённая предприятием Вьетнама, следовала в адрес компании, занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами Управления установлено нарушение указания Россельхознадзора, согласно которому было введено временное приостановление ввоза и оборота на территории Российской Федерации лекарственного препарата «Тримесул 480С», произведенного вьетнамским предприятием «Vemedim Animal Health».

Ввоз более одной тысячи литров ветеринарного препарата на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

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