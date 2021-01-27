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Общество

Новые евроконтейнеры появятся в Дедовичском районе

Новые евроконтейнеры появятся в Дедовичском районе. Об этом было объявлено на встрече руководителя регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экопром» Александра Киселёва, его заместителя Марины Мезенцевой и главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», в рабочей встрече также приняли участие глава Дедовичей Николай Елизаров, главы волостей. В рамках встречи обсуждались общие и проблемные вопросы вывоза мусора в Дедовичском районе.

Александр Киселёв отметил, что с 1 февраля «Экопром» начнёт самостоятельно вывозить мусор с территории всего  Дедовичского района, до этого времени твёрдые коммунальные отходы в Дедовичах вывозил регоператор, на территории района – по договору с подрядчиком. «Самое главное, что график вывоза мусора для жителей района, к которому они уже успели привыкнуть, не поменяется, это важный момент», – подчеркнул Александр Киселёв.

В населённых пунктах района регоператор заменит металлические баки новыми евроконтейнерами. Замена прежних баков ёмкостью 0,75 кубометра на контейнерных площадках, используемых населением, на современные евробаки ёмкостью 1,1 кубометра начнётся с 29 января.  

Новые баки будут расставлены в соответствии с реестром мест накопления, обозначенным ОМСУ. Новые евроконтейнеры имеют не только больший объём, но и оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН. Все баки имеют идентификационный номер. Кроме того, на них указан контактный телефон диспетчерской службы.

Для мешкового сбора мусора в населённых пунктах Дедовичского района регоператор будет предоставлять мешки по заявкам от глав волостей.

Дачники, не проживающие на территории населённых пунктов района постоянно, для оплаты услуг вывоза мусора могут предоставить сведения о периодах своего пребывания регоператору по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, в Центр обслуживания клиентов филиала ООО «Экопром» по телефону (8 8112) 201-921 либо главе волости. 

Участники встречи договорились о взаимопомощи в организационных моментах.

Контактные телефоны для населения по вопросам вывоза ТКО на территории Дедовичского района: (8 8112) 201-799 и 8-911-360-13-90.

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