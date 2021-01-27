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Общество

Раздельный сбор отходов продолжают внедрять в Псковской области

Вопросы реализации реформы отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили в Гдове руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экопром» Александр Киселёв и его заместитель Марина Мезенцева с главой Гдовского района Юрием Павловым. Во встрече также принял участие руководитель МУП «Гдовпроект» Александр Екимов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома».

Глава Гдовского района Юрий Павлов отметил эффективную работу регоператора в части организации вывоза мусора на территории района. 

Одной из тем, которой коснулись участники встречи, стало продолжение реализации раздельного сбора отходов в Псковской области. Александр Киселёв напомнил, что на территории 10 муниципалитетов Псковской области уже установлено порядка 400 контейнеров для раздельного сбора мусора: около 300 установлено в Пскове и Великих Луках, ещё 100 – в районах области. В Гдове установлено 10 сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов. «Работа в этом направлении будет продолжена», – подчеркнул Александр Киселёв.

По данным Российского экологического оператора, Псковская область находится на четвёртом месте в России по внедрению раздельного сбора отходов. Этого удалось добиться благодаря установленным регоператором контейнерам для раздельного сбора ТКО и внедрению раздельного сбора отходов в Псковской области. В лидерах среди регионов также Москва, Московская область и Коми.

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