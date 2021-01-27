0
00:34
Елеазаровский монастырь снят с эпидемического учёта по коронавирусу
00:06
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
23:40
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
22:47
Раздельный сбор отходов продолжают внедрять в Псковской области
21:40
#Опросник ПАИ: Какие ещё авиарейсы следует создать в Пскове
21:36
Пешеходу стало плохо при переходе Рижского проспекта
20:46
Начался финальный этап реставрации усадьбы Беклешова
Еще новости
Общество

Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив

У водоразборной колонки, установленной на углу улицы Дзержинского и Загородного проспекта. Декабрь 1941 года Фото ИТАР-ТАСС

 

Петербургский Дом Радио передал на государственное хранение уникальные военные записи, сообщает «Пятый канал».Это фонд радиовещания – звуковая хроника блокады.

Плёнки сохранили всё, что звучало в осаждённом фашистами городе. На коробках с записями – обязательная надпись: «Хранить постоянно».

Бобины из золотого фонда петербургского радио теперь получили статус документов государственной важности. Их хранили словно музейную ценность. Сейчас начнутся работы по оцифровке редких программ. Наследие Дома Радио получает новый статус и переезжает в специальное хранилище, где будет собрана самая обширная в стране коллекция блокадных аудиодокументов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Елеазаровский монастырь снят с эпидемического учёта по коронавирусу
27 января 2021
Елеазаровский монастырь снят с эпидемического учёта по коронавирусу
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
27 января 2021
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
26 января 2021
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
Раздельный сбор отходов продолжают внедрять в Псковской области
26 января 2021
Раздельный сбор отходов продолжают внедрять в Псковской области
#Опросник ПАИ: Какие ещё авиарейсы следует создать в Пскове
26 января 2021
#Опросник ПАИ: Какие ещё авиарейсы следует создать в Пскове
Пешеходу стало плохо при переходе Рижского проспекта
26 января 2021
Пешеходу стало плохо при переходе Рижского проспекта
Начался финальный этап реставрации усадьбы Беклешова
26 января 2021
Начался финальный этап реставрации усадьбы Беклешова
Следственный комитет сообщил о расследовании 20 уголовных дел по итогам незаконных акций 23 января
26 января 2021
Следственный комитет сообщил о расследовании 20 уголовных дел по итогам незаконных акций 23 января

Идет загрузка...