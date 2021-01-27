Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
Петербургский Дом Радио передал на государственное хранение уникальные военные записи, сообщает «Пятый канал».Это фонд радиовещания – звуковая хроника блокады.
Плёнки сохранили всё, что звучало в осаждённом фашистами городе. На коробках с записями – обязательная надпись: «Хранить постоянно».
Бобины из золотого фонда петербургского радио теперь получили статус документов государственной важности. Их хранили словно музейную ценность. Сейчас начнутся работы по оцифровке редких программ. Наследие Дома Радио получает новый статус и переезжает в специальное хранилище, где будет собрана самая обширная в стране коллекция блокадных аудиодокументов.