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Общество

Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом

Актриса Юлия Пересильд подготовила целую сольную программу. Фото Instagram

 

После участия в программе «Квартирник у Маргулиса» актриса обмолвилась о новом проекте. ПАИ об этом писало, но сам проект хранился в строгой тайне.

«Как я отношусь к Евгению Маргулису, видно по этой фотографии! Мы, конечно, дружим сравнительно недавно, но насыщенно! Влюбилась и в него, и в его команду программы «Квартирник у Маргулиса». А уж какое счастье они мне подарили с прекрасными ребятами групп «Ундервуд», The CrossroadZ, Zero People, «Рекорд Оркестра» и Петром Главатских – это вы увидите 30 января в 00:20 на канале НТВ», – написала в своём инстаблоге Юлия.

ПАИ смеет предположить, что наша землячка подготовила целую сольную программу для «Квартирника», но не будем забегать вперёд.

Кстати, с Петром Главатских у актрисы это не первое сотрудничество. В конце прошлого года в концертном зале «Зарядья» проходил музыкальный спектакль «Эбеновая кожа» с их участием: в нём Пётр играл на ударных, а Юлия читала стихи.

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