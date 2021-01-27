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Общество

Памятник детям войны открыли в Дедовичах

27 января в Дедовичах открыли памятник детям войны, сообщает газета «Коммуна» Дедовичского района. Монумент установлен на площади Советов, напротив могилы Героя Советского Союза Михаила Харченко.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, помощник депутата Государственной Думы, руководители районной администрации, дети войны, учащиеся школ № 1 и № 2, жители поселка.

«В дни памяти мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни принес нам Победу. Сегодня особенный день в истории России - День полного снятия блокады Ленинграда. В блокадном кольце 872 дня находились 2,5 млн жителей, 500 тысяч из них - дети, которые испытали на себе холод, голод, бомбежки. Многие наравне со взрослыми работали на предприятиях города. Ленинград выдержал благодаря тем, кто верил в Победу. Отрадно, что именно сегодня в Дедовичах открыли памятник, посвященный детям войны. Пока мы помним и чтим память наших земляков, мы будем детьми страшной и кровопролитной войны. Вечная память и слава всем, кто добился Победы, и благодарность вам, потомкам, всем тем, кто сегодня здесь и чтит эту память», - обратился к собравшимся вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. 

«Еще в конце 2019 года с инициативой установки такого памятника в нашем районе выступали местные жители из разных общественных организаций. Общественники инициативу поддержали, после чего было направлено обращение главе района. Геннадий Афанасьев вынес обсуждение вопроса о памятнике на заседание общественного совета при администрации района, где идея получила единогласную поддержку», - рассказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Дедовичского района Галина Голованова.

Эскиз будущего памятного знака выполнили воспитанники отделения декоративно-прикладного творчества Дедовичской школы искусств под руководством преподавателя Людмилы Оверченко, постамент памятника разработан главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства администрации Дедовичского района Екатериной Деребизовой. Изготовила памятник Псковская ритуальная компания.

«Всем есть памятники: воинам-победителям, павшим воинам. А именно детям войны, которые не видели детства, которые родились в 1941-1942 годах под свист снарядов и бомб, которые вместо того, чтобы играть в игрушки, прятались в подвалах, голодали, но несмотря на это выжили и после войны восстанавливали хозяйство, - им памятника не было», - сказал председатель районной общественной организации «Дети войны» Владимир Фёдоров.

Монумент размещён в сквере на площади Советов, напротив здания районной администрации. Решение вопроса по финансированию взял на себя глава района, оказав основную помощь в поиске спонсоров и установке памятника. Одним из спонсоров выступил почетный гражданин Дедовичского района Алексей Мешков. Он пожертвовал на памятник 100 тысяч рублей из собственных сбережений.

В декабре не удалось организовать торжественное открытие памятника в связи со сложной эпидобстановкой в регионе. 

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