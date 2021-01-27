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Общество

Заметный спад заболеваемости коронавирусом прогнозируется в марте

В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — пояснил собеседник агентства.

К летним показателям Россия вернется к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но статистика заражения снизится, считает эксперт.

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