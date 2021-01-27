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Общество

Названы болезни, которые обостряются из-за переменчивой погоды

Во время перепада температур следует внимательно следить за состоянием здоровья людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и хроническими бронхитами, тонзиллитом, ринитом. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа, пишет РИА Новости.

В случае природных аномалий гражданам из группы риска нужно принимать назначенную терапию, больше отдыхать и не перегружать себя. Специалист пояснила, что заболевания обостряются из-за реакции сосудистой системы человека на перепады температуры. У здоровых людей этот процесс происходит незаметно, а пациенты с хроническими заболеваниями испытывают различные сложности.

По словам врача, в сырую теплую погоду также чаще возникают инфекционные заболевания, так как человек часто одевается не по погоде, замерзает и простужается.

«В целом нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, что поможет пережить этот период без осложнений», - подчеркнула Людмила Лапа.

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