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Общество

Мороз вернётся в европейскую часть России к 29 января

Во второй половине недели пришедшая с теплым атлантическим циклоном весенняя погода снова уступит место зимней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

Ночью 29 января похолодает до 3-5 градусов мороза. Днем - около нуля. Тем не менее эти показатели выше нормы на 6-8 градусов. В субботу, 30 января, температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье - на 3-4 градуса. Средняя температура воздуха днем составит минус 5-7 градусов.

Над европейской территорией продолжается противодействие двух систем - антициклональной и циклонической. Но понижение температуры не связано с повышением атмосферного давления. В этом случае морозы были бы сильнее и продолжительнее. 

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