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Общество

Новый мультибрендовый магазин откроется во Fjord Plaza

В марте российская сеть мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева» откроет свой первый магазин в Пскове. Об этом сообщил консультант сделки и брокер проекта – компания LCM Consulting, пишет arendator.ru.

Магазин откроется в торговом центре Fjord Plaza и разместится на первом этаже. Торговая площадка займет около 520 квадратных метров. В нем будут представлены женские и мужские коллекции верхней и повседневной одежды, сумок и аксессуаров.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года в торговом центре откроется первый в Пскове магазин польского бренда Reserved.

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