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За езду в нетрезвом виде осудили жителя Опочецкого района

Жителя Опочецкого района осудили за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

29 сентября 2020 года мужчина сел за руль ВАЗ-321140 в состоянии опьянения. На улице 1 Мая в Опочке он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Проведенное сотрудниками ГИБДД освидетельствование на состояние алкогольного опьянения у подсудимого установило состояние алкогольного опьянения. Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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