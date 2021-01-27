За езду в нетрезвом виде осудили жителя Опочецкого района
Жителя Опочецкого района осудили за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
29 сентября 2020 года мужчина сел за руль ВАЗ-321140 в состоянии опьянения. На улице 1 Мая в Опочке он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Проведенное сотрудниками ГИБДД освидетельствование на состояние алкогольного опьянения у подсудимого установило состояние алкогольного опьянения. Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года лишения свободы.
Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.