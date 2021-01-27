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Общество

Правила землепользования и застройки предлагают изменить в Пскове

В Пскове предлагают изменить правила землепользования и застройки, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года, прошли 26 января под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова.

Предложенные изменения были вызваны необходимостью привести действующие правила землепользования и застройки города в соответствие с новой редакцией генерального плана Пскова, утвержденного решением Псковской городской Думы 20 ноября 2020 года в ходе 44-й внеочередной сессии ПГД.

В ходе заседания вопросов, замечаний, предложений от участников публичных слушаний не поступило. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

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