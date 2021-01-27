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Почти 244 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 1 102 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 243 954. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлен 28 871 случай заражения коронавирусом, выздоровело 16 748 пациентов, 124 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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