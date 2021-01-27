Цены на хлеб, масло и гречку выросли в январе

09:43, 27 января 2021, ПАИ

Средний чек россиян при покупке дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки в январе вырос по сравнению с декабрем на 1,5–4%, сообщается в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Об этом пишет «Коммерсант». Единственным товаром, по которому средний чек снизился к декабрю, стал сахарный песок.

Чек по хлебу по сравнению с декабрем прибавил 4%, поднявшись до 29 руб., а к январю 2020 года рост составил 11,5%. Средние чеки по пшеничной муке и подсолнечному маслу прибавили по 3% к декабрю. По маслу с 1 по 25 января он составил 107 руб. (+47% к уровню января прошлого года), по муке — 71 руб. (+25%). Средний чек по гречке рос на 1,5%, до 67 руб. (+26%). Чек на сахар-песок снизился на 4%, до 52 руб., но по сравнению с прошлым годом он вырос на 68%.