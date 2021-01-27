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Общество

14% россиян продолжают работать удалённо

В России 14% работников продолжают работать удалённо. Такие данные привёл сервис Работа.ру.

В опросе приняли участие свыше четырёх тысяч человек из всех регионов страны. Большинство профессий на удалёнке связаны с IT-сферой, образованием или продажами.

Каждый десятый удаленный сотрудник — из сферы маркетинга, рекламы и PR. 8% участников исследования указали, что работают дистанционно в области банков, финансов и инвестиций, 5% — в сфере производства и промышленности, 4% — в медицине.

27% опрошенных отметили, что планируют работать удалённо всегда. 26% компаний сохранят частичную удалённую занятость. 23% опрошенных добавили, что их работодатели планируют вернуться к работе из офисов, а 24% дистанционных сотрудников продолжат работать в таком режиме ещё несколько месяцев.

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