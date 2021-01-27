Часть ограничений по коронавирусу сняли в Москве

10:01, 27 января 2021, ПАИ

Власти Москвы сняли ряд ограничений по коронавирусу в связи со стабилизацией ситуации, сообщил мэр города Сергей Собянин на своём сайте.

В частности, для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений отменяется запрет на работу с 23:00 до 6:00. При этом заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

Требование о переводе не менее 30% офисных сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным, теперь оно будет носить рекоменда­тельный характер. Работодатели должны самостоятельно решить, возвращать ли работников в офисы или сохранять «удаленку».

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», - отметил мэр Москвы и с учётом послаблений ограничительных мер призвал граждан соблюдать осторожность.