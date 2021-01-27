Псковские сотрудники и военнослужащие Росгвардии начали прививаться от коронавируса

10:07, 27 января 2021, ПАИ

От коронавируса начали прививаться псковские сотрудники и военнослужащие Росгвардии, сообщили в пресс-службе управления.

Первая группа сотрудников и военнослужащих вакцинировалась комбинированным векторным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Перед процедурой росгвардейцы заполнили анкету и форму согласия на процедуру, после чего прошли обследование.

Военнослужащим и сотрудникам были выданы сертификаты о профилактических прививках. Второй этап вакцинации росгвардейцы пройдут приблизительно через три недели.

В дальнейшем процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции смогут пройти все сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.