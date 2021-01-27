Законопроект о конфискации животных за жестокое обращение готовят в Госдуме

10:18, 27 января 2021, ПАИ

В КоАП РФ планируется внести поправки, предусматривающие конфискацию животных за жестокое обращение с ними, пишет ТАСС. Соответствующий законопроект готовят депутаты Госдумы и планируют внести его на рассмотрение уже весной.

«На сегодняшний день процедуры изъятия животных у живодера нет, даже если факт нарушения доказан. И резонансными стали случаи, когда животное, над которым живодер издевался, над которым он надругался, остается у этого же человека», - пояснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Процедура конфискации будет применяться не только в случае издевательств над животными, но и разведения животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Еще одним основанием для конфискации станет несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

Также предлагается установить штрафы за все перечисленные нарушения: до 100 тыс. рублей - за жестокое обращение с животными, до 30 тыс. рублей - за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тыс. рублей - за нарушения в приютах. Кроме того, планируется ввести штрафы для тех, кто держит животных, запрещенных к содержанию, за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии. Минюст уже поддержал введение штрафов.