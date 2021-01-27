Псковский театр драмы опубликовал афишу февраля

10:30, 27 января 2021, ПАИ

Афишу февраля опубликовал Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В февральскую афишу вошло 15 спектаклей, в том числе первая премьера 2021 года – «Дни Победы».

В репертуар включены спектакли последних лет, вызвавшие резонанс в театральных кругах, – спектакль - лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского (9 февраля) и спектакль - номинант премии «Река Потудань» (на основе рассказа Андрея Платонова) режиссера Сергея Чехова.

4 и 5 февраля покажут «Очень громкую премьеру» Талгата Баталова. 17 и 18 февраля комедия «Соседи» в постановке Александра Кладько. Трижды покажут спектакль Юлии Пересильд «Каштанка» (2, 19 и 20 февраля), впервые после карантина выйдет к зрителю драма-комикс Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона» (7 февраля), в главной роли дебютирует Ксения Чехова.

13 и 16 февраля покажут «Пиковую даму», а 27 и 28 февраля – «Ионыч» по одноименному рассказу Чехова, 26 февраля – «Таланты и поклонники» по пьесе Островского. В роли Негиной – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. Заслуженный артист России Сергей Попков воплотит на сцене образ Ивана Крылова в спектакле «Нави Волырк, капитанский сын» (11 февраля).

10 и 13 февраля зрители смогут увидеть шекспировскую трагедию «Отелло» в постановке Даниила Безносова.

23 февраля состоится премьера спектакля «Дни Победы» в постановке Веры Поповой. Пьеса «Дни Победы» Ксении Степанычевой написана на документальной основе.

Свои моноспектакли в праздничные дни представят публике народный артист России Владимир Свекольников – спектакль «И смех, и грех» (21 и 23 февраля) и Нина Семенова – поэтическая программа «Цветаева и саксофон» (22 февраля) к юбилею актрисы. Приобрести билеты зрители могут в кассе и на сайте театра.