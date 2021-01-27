В России утверждён новый план мероприятий в рамках Десятилетия детства

11:19, 27 января 2021, ПАИ

В России утверждён план мероприятий Десятилетия детства, в рамках которого ещё больше российских семей смогут улучшить своё материальное положение благодаря мерам государственной поддержки. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства РФ.

В ближайшие семь лет запланировано проведение 129 мероприятий по нескольким направлениям, касающимся здоровья детей, их благополучия, качества жизни, развития, воспитания и обучения.

Михаил Мишустин обратил внимание, что предстоящая работа требует слаженных и скоординированных действий всех уровней власти, участия общественных организаций и, конечно, родителей. «Эти вопросы касаются наших детей, а значит того, как будет развиваться страна», – подчеркнул глава правительства.

Период с 2018 по 2027 год был объявлен Десятилетием детства по инициативе президента России Владимира Путина. Проводимые мероприятия направлены на совершенствование государственной политики в сфере защиты детей.