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Общество

Центры по работе с одарёнными детьми появятся во всех регионах России

К 2027 году по всей России будут созданы региональные центры по работе с одарёнными детьми.   Это предусмотрено планом мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованным на сайте кабмина 27 января.

Предполагается, что к указанному сроку дополнительными общеобразовательными программами будут охвачены до 80% детей от 5 до 18 лет. Кроме того, станет больше детских мероприятий в области культуры – театры будут ставить для ребят ещё больше спектаклей, а кинопроизводители увеличат выпуск детских фильмов и мультфильмов.

Также в плане уделено внимание модернизации инфраструктуры. Речь идёт о строительстве спортивных площадок, ремонте театров, школ искусств и домов культуры. Появятся и меры господдержки для производителей детских товаров и средств реабилитации для инвалидов.

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