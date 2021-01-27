Комплексное развитие получат социально ориентированные НКО Псковской области

13:06, 27 января 2021, ПАИ

Социально ориентированные НКО Псковской области получат комплексное развитие. Об этом сообщил автор и координатор проекта «Продюсерский центр СО НКО» Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

На тему поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций была подана заявка в Фонд президентских грантов для того, чтобы дать комплексную услугу по развитию и продвижению потенциала.

«Некий «Продюсерский центр» будет проводить вебинары, в том числе очные занятия в офисе, на нашей площадке или на площадке НКО», – отметил Михаил Васильев, добавив, что работа направлена на повышение компетентности НКО.

Получить новые знания смогут некоммерческие организации, которые предоставляют и оказывают социально значимые услуги населению.

«Программа рассчитана на февраль 2021 – конец июля 2022 года, – заметил Васильев. – Мы будем организовывать поездки, заниматься арендой площадок, в том числе онлайн».

Попадая в «Продюсерский центр СО НКО», организации смогут развиваться по трём ступеням: управленческая (разработка стратегии и ключевых программ на пять лет, повышение квалификации по менеджменту), функциональная (разработка знака качества соответствия социальных проектов целям региональных проектов, экспертная поддержка), информационная (запись видеовизитки, базовая подготовка сообщества в социальной сети «ВКонтакте», разработка портфолио и презентации о деятельности СО НКО, полугодовая информационная поддержка в СМИ).

«Мы будем привлекать специалистов и давать знания, проводить мероприятия, – отметил Михаил Васильев. – Благодаря обучению все НКО смогут качественно подавать информацию, что сделает их работу максимально эффективной».