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Общество

Тонну сыра неизвестного происхождения не пропустили через границу Псковской области

Через границу Псковской области не пропустили тонну сыра неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

В районе населенного пункта Дубокрай Невельского района пограничники остановили для проверки грузовой автомобиль «Газель». За рулём находился 34-летний россиянин. В грузовом отсеке было обнаружено порядка 300 кг колбасных изделий и более 1200 кг сырной продукции.

У водителя не было необходимых товарно-сопроводительных документов и сертификатов на перевозимый груз. Установить его происхождение, а также подтвердить качество и безопасность не удалось. По предварительной оценке, суммарная стоимость выявленного груза составила порядка 500 тысяч рублей.

Задержанный товар передали сотрудникам Россельхознадзора для проведения необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.

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