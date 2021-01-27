Жителя Куньинского района осудили за использование поддельных водительских прав
За использование поддельных водительских прав осудили жителя Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
В августе 2020 года мужчина находился в Тверской области, когда купил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. В октябре того же года мужчина был остановлен сотрудниками ДПС на автодороге Москва — Балтия Куньинского района. На требование сотрудника ДПС он предъявил поддельное водительское удостоверение.
Суд назначил наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.