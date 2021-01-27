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Еще один человек умер после ДТП в Островском районе

Водитель микроавтобуса Mercedes, который попал в ДТП в Островском районе 26 января, скончался в больнице. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Кротова Гора. В результате лобового столкновения Ford и Mercedes один человек погиб на месте ДТП, еще 6 получили травмы. Один из пострадавших – водитель микроавтобуса – умер в медицинском учреждении 27 января.  

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