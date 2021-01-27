Законопроект о профилактике йододефицита обсудили псковские депутаты

12:30, 27 января 2021, ПАИ

Проект федерального закона «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода» рассмотрели члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Заседание состоялось 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Готовится федеральный закон. Перед нами один-единственный вопрос – надо это делать или не надо?» – обратился к коллегам председатель профильного комитета Псковского областного Собрания Виктор Антонов. Он добавил, что, к примеру, Минсельхоз РФ выступает против йодирования соли, объясняя это тем, что после этого портится вкус продуктов. В то же время Виктор Антонов подчеркнул, что во многих странах мира, в частности европейских, уже давно йодируют соль.

«Законопроект носит рамочный характер», – отметила заместитель руководителя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина. Она добавила, что региону необходимо будет обеспечить наличие и использование йодированной соли, а также проведение информационной кампании, чтобы разъяснить населению, для чего это делается.

«Комитет по здравоохранению предлагает согласовать этот законопроект без дополнений», – обратилась Надежда Рагозина к членам социального комитета областного Собрания.

В итоге члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания единогласно поддержали данный федеральный законопроект.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время одной из актуальных проблем в России остаётся проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода.

По данным Эндокринологического научного центра Минздрава России, дефицит йода на всей территории России приводит к тяжёлым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

Фактическое среднее потребление йода жителем России по-прежнему составляет всего 40-80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нормы (150-250 мкг). Причиной 65 % случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95 % у детей является недостаточное поступление йода с пищей. Ежегодные затраты только на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеваниями щитовидной железы, связанными с дефицитом йода, составляют более 275 млрд рублей.

Законопроект предусматривает использование йодированной пищевой соли, в том числе при изготовлении хлеба. Пока йодированную соль употребляют менее 30 % россиян. Согласно расчётам, суммарное потребление за счёт йодированной соли и хлеба, изготовленного с её использованием, обеспечит около 90 % от рекомендуемого суточного потребления йода.