Профильные вопросы февральской сессии и госпрограммы рассмотрел экономический комитет Псковского областного Собрания

22:57, 26 февраля 2025, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов под председательством Андрея Козлова рассмотрел профильные вопросы февральской сессии и изменения региональных государственных программ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Поправки к закону «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области» продиктованы требованием федерального законодательства. С 1 сентября 2025 года вступает в силу норма об обязательном экзамене для получения охотничьего билета. В связи с этим областной комитет по природным ресурсам и экологии наделяется полномочиями на проверку знаний, входящих в охотминимум. Кроме того, на исполнительный орган возлагается обязанность ведения реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов.

Андрей Козлов поинтересовался у докладчика, как будут экзаменовать охотников и хватит ли количества действующих сотрудников для выполнения поставленных задач. Первый заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Екимов проинформировал депутатов, что организационные вопросы находятся в стадии обсуждения.

Члены комитета поддержали законопроект. Вице-спикер Игорь Дитрих представил коллегам законодательную инициативу исключения из регионального законодательства нормы, запрещающей уполномоченным по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей назначаться на должность более двух сроков подряд. Этот законопроект ранее поддержали члены комитета по труду и социальной политике.

По просьбе депутатов отношение к законопроекту высказал приглашённый на заседание уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, который уже дважды был назначен на эту должность. «У каждого уполномоченного есть своя процедура назначения. Это не может быть моим личным желанием: кандидатуру выносит на рассмотрение бизнес-сообщество, потом её согласовывают губернатор и федеральный уполномоченный, и только после этого кандидатура может быть внесена в региональный парламент. Поэтому речь идёт только о возможности, а не о том, что это делается под какую-то конкретную личность», – отметил бизнес-омбудсмен.

Члены комитета рекомендовали принять законопроект. Депутаты также рассмотрели изменения в ряде государственных программ, одобрив предложенные корректировки.