Евросоюз ввёл санкции против псковского центра «Воин»
Евросоюз ввёл санкции против псковского центра «Воин», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Работу нашего центра по военно-патриотическому воспитанию молодёжи заметили даже там и решили «обезопасить» себя введением санкций. Это доказательство того, что мы всё делаем правильно», – отметил глава региона.
Центр «Воин» стал важной частью региональной команды, чья задача – сохранять и защищать нашу историю, культуру и традиции России, подчеркнул он.
«Благодарю наших инструкторов за воспитание в молодом поколении настоящего русского духа, которого так боится Запад. Будем и дальше упорно трудиться и выполнять все поставленные задачи – поддерживать наших военнослужащих и ветеранов СВО, растить ребят, которые с гордостью встанут на защиту своей страны», – заключил Михаил Ведерников.
Напомним, Псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» открылся в мае 2023 года. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе.
Региональный филиал АНО «Центр «Воин» занимается профессиональным образованием подростков от 14 до 18 лет, а также взрослых, сотрудников силовых ведомств. В основе идеологии – воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки.
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