Евросоюз ввёл санкции против псковского центра «Воин»

15:26, 26 февраля 2025, ПАИ

Евросоюз ввёл санкции против псковского центра «Воин», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Работу нашего центра по военно-патриотическому воспитанию молодёжи заметили даже там и решили «обезопасить» себя введением санкций. Это доказательство того, что мы всё делаем правильно», – отметил глава региона.

Центр «Воин» стал важной частью региональной команды, чья задача – сохранять и защищать нашу историю, культуру и традиции России, подчеркнул он.

«Благодарю наших инструкторов за воспитание в молодом поколении настоящего русского духа, которого так боится Запад. Будем и дальше упорно трудиться и выполнять все поставленные задачи – поддерживать наших военнослужащих и ветеранов СВО, растить ребят, которые с гордостью встанут на защиту своей страны», – заключил Михаил Ведерников.