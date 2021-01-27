Санаторий «Хилово» приглашает членов профсоюзов на специальную программу «Солидарность»

12:52, 27 января 2021, ПАИ

На специальную программу «Солидарность» приглашает членов профсоюзов санаторий «Хилово».

В стоимость путевки на 12 дней входит проживание в номерах категории «стандарт», питание по системе заказного меню, комплекс медицинских процедур по показаниям, бесплатное пользование инвентарем пункта проката, а также дополнительные сеансы сауны, бассейна и бильярда. Программа распространяется и на детей членов профсоюзов в возрасте от 4 до 18 лет включительно.

Стоимость путевки при размещении в двухместном номере категории «стандарт» 3-го и 4-го спальных корпусов составляет 1300 рублей в сутки на человека, при размещении в двухместном номере категории «стандарт» 1-го спального корпуса – 1500 рублей в сутки на человека.

Подробную информацию по программе «Солидарность» можно получить по горячей линии 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный) или при личном обращении в отдел реализации санаторно-курортных услуг по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 12.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.