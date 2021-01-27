0
15:10
В Пскове разработают бесплатное приложение для туристов, желающих посетить Печоры
15:06
Михаил Ведерников впервые вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам года
14:24
12 классов и 15 детских садов закрыли из-за COVID-19 в Псковской области
13:47
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
13:07
В Псковской области внесут изменения в противовирусный указ
12:57
А ты точно продюсер? – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
12:52
Санаторий «Хилово» приглашает членов профсоюзов на специальную программу «Солидарность»
Еще новости
Общество

Умер актёр из «Антикиллера»

На 69-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин. Об этом сообщил уральский драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook.

Причины смерти не названы.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище. С 1978 по 1989 годы – артист Свердловского академического театра драмы. С 1989 по 1996 годы – артист Театра на Покровке. С 1996 года – артист театра «Сатирикон».

Юрий Лахин известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Молодёжка» «Вечный зов» «Громовы». Актёр также сыграл в таких фильмах, как «Жизнь одна», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Антикиллер».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

В Пскове разработают бесплатное приложение для туристов, желающих посетить Печоры
27 января 2021
В Пскове разработают бесплатное приложение для туристов, желающих посетить Печоры
Михаил Ведерников впервые вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам года
27 января 2021
Михаил Ведерников впервые вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам года
12 классов и 15 детских садов закрыли из-за COVID-19 в Псковской области
27 января 2021
12 классов и 15 детских садов закрыли из-за COVID-19 в Псковской области
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
27 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
В Псковской области внесут изменения в противовирусный указ
27 января 2021
В Псковской области внесут изменения в противовирусный указ
А ты точно продюсер? – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
27 января 2021
А ты точно продюсер? – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
Санаторий «Хилово» приглашает членов профсоюзов на специальную программу «Солидарность»
27 января 2021
Санаторий «Хилово» приглашает членов профсоюзов на специальную программу «Солидарность»
Законопроект о профилактике йододефицита обсудили псковские депутаты
27 января 2021
Законопроект о профилактике йододефицита обсудили псковские депутаты

Идет загрузка...