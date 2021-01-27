Умер актёр из «Антикиллера»

13:23, 27 января 2021, ПАИ

На 69-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин. Об этом сообщил уральский драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook.

Причины смерти не названы.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище. С 1978 по 1989 годы – артист Свердловского академического театра драмы. С 1989 по 1996 годы – артист Театра на Покровке. С 1996 года – артист театра «Сатирикон».

Юрий Лахин известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Молодёжка» «Вечный зов» «Громовы». Актёр также сыграл в таких фильмах, как «Жизнь одна», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Антикиллер».