Приём заявок на конкурс-выставку «Масленичный сувенир» стартовал в Псковской области

13:44, 27 января 2021, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества начал приём заявок на участие в VIII областном конкурсе-выставке «Масленичный сувенир», сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по культуре.

Мероприятие направлено на стимулирование создания сувениров Псковской области и увеличения ассортимента изделий, соответствующих событийной тематике. Участие могут принять художники, мастера художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции. На конкурс принимаются работы масленичной тематики, выполненные в различных техниках и материалах.

Изделия можно выполнить в таких номинациях: «Образы и символика Масленицы в творческих работах и сувенирах»; «Массовый сувенир» (разработка небольшого малобюджетного и узнаваемого по тематике изделия); «Кукла – герой сказочного фольклора»; «Коллективная композиция на тему зимних календарных праздников».

Оценивать работы будут с учётом профессионального уровня, композиционного и колористического решения, качества исполнения, новизны идеи, оригинальности интерпретации образа.

Регистрация на конкурс проходит по 15 февраля в Доме ремесел ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 8. Дополнительная информация по телефонам 8 (8112) 622334, 661749 или e-mail: remeslo@ocntpskov.ru