Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

13:47, 27 января 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболел 2 451 человек, в Островском – 1 368, в Невельском – 1 182.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (192), Красногородском (168) и Усвятском (121) районах.

В Пскове COVID-19 заболели 10 513 человек, в Великих Луках – 5 330.

Всего в Псковской области выявлен 28 871 случай заражения коронавирусом, выздоровело 16 748 пациентов, 127 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.