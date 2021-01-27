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Происшествия

Псковская пенсионерка перевела мошенникам 134 тысячи рублей

Мошенник лишил 80-летнюю псковичку 134 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 января пенсионерке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он предложил ей предотвратить незаконное списание денег и перевести их на «безопасный» счет, что горожанка и сделала. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день по аналогичной схеме 27-летний житель Пскова лишился 110 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Стал жертвой мошенников и 32-летний горожанин. Он решил продать шкаф через один из сайтов. 25 января ему позвонил потенциальный покупатель, заявил, что желает приобрести шкаф, и попросил назвать номер банковской карты для оплаты товара. Пскович сообщил реквизиты, и с его карты было списано более 60 тысяч рублей. Ведется расследование.

За последние дни жертвами дистанционного мошенничества стали еще пятеро жителей Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор. Они потеряли в общей сложности около 400 тысяч рублей.

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