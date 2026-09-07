Пять пожаров произошло в Псковской области за выходные

11:44, 07 сентября 2026, ПАИ

Пять техногенных пожаров зафиксировали в Псковской области за минувшие выходные. Предположительно, три из них случились по причине неосторожного обращения с огнём, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Так, 5 сентября в 19:11 загорелось неэксплуатируемое строение на улице Угольной в Великих Луках. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, 6 сентября в 12:11 поступило сообщение о возгорании нежилого дома на улице Заречной в деревне Скугры Дновского района. Предположительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания и аварийного режима работы электрооборудования. Позднее в деревне Новая Пустошкинского района загорелся жилой дом – возможной причиной назван недостаток изготовления дымовой трубы.

Помимо этого, в 20:00 в Великих Луках на улице Сопецкой вспыхнули два неэксплуатируемых строения, а в 22:50 там же зафиксировали возгорание ещё одного строения. В обоих случаях предполагаемой причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2026 года в Псковской области зарегистрировали 2 878 пожаров. Прямой материальный ущерб от них составил 23 млн 412 тысяч рублей.